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Girdiği iddia yüzünden canından oldu

Girdiği iddia yüzünden canından oldu
Girdiği iddia yüzünden canından oldu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da girdikleri iddia üzerine Asi Nehri’ne atladıkları ileri sürülen 3 gençten biri boğuldu.

Girdiği iddia yüzünden canından oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yaya köprüsünde Ö.F.B. (18), Y.A. (18) ve Cemil Şerekioğlu (19) isimli gençler Asi Nehri'ne atlama iddiasına girdi. Suya atlayan Ö.F.B. ve Y.A. nehirden çıkarken, Şerekioğlu ise suda kayboldu.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler nehir üzerinde ve altında arama gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından Cemil Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi.
Şerekioğlu'nun cansız bedeni Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Adem Karagöz
 

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