Girdiği otomobilin motorunda 40 kilometre yolculuk etti

Aziz Şahin isimli vatandaş, hafta sonunu Kemer ilçesinde geçirmek üzere 07 FM 217 plakalı otomobiliyle Antalya'dan Kemer'e geldi. Çınarlı Kavşak'ta arkadaşlarıyla otururken otomobilin motor kısmından sesler gelmesi üzerine Şahin, baktığında kedi sesi duydu. Motorda bir kedi yavrusu bulunduğunun anlaşılmasığ üzerine çevredeki esnaflar ve vatandaşlar kediyi çıkarmak için seferber oldu. Kedi yavrusunu kendilerinin çıkaramayacağını anlayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Cep telefonundan kedi sesi dinleterek motordaki yavruyu çıkarmaya çalışan itfaiyeciler, operasyonu araca zarar vermeden bitirebilmek için bir oto tamircisi çağırdı. Çağrılan oto tamircisi, bazı kaporta parçalarını sökerek kediye ulaşmaya çalıştı ancak kedi yer değiştirince bu da mümkün olmadı. Ne kadar süre motor içinde kaldığı bilinmeyen yavru kedi yüksek sesle miyavlamaya başlayınca yakındaki bir teknik servis elemanı da yardıma koştu. Oto tamircisi Melih Altınalan ve teknik servis elemanı Mehmet Tunçel'in sıkıştırdığı kedi, sonunda yakalanarak motor bölümünden çıkarıldı. İzleyenlerin derin bir nefes aldığı kurtarma operasyonundan sonra çevredekiler tarafından sevilen yavru kedi, getirilen hazır mamayı iştahla yedi. Kurtarma çalışmalarını yaşlı gözlerle izleyen ve kendisinde kedi alerjisi bulunduğu halde yavruya sarılıp sakinleştirmeye çalışan esnaf Mehtap Sarıyar, kediyi sahiplendi.

Hanım Türk

