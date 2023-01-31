Girdikleri apartmanda 9 daireyi soyup sırra kadem bastılar

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 111. Sokak üzerinde bulunan dört katlı binada gerçekleşen hırsızlık olayında kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yazlıkçıların bulunduğu apartmanda 9 daireyi birden soydu. Evlerdeki musluklara kadar çalan hırsızlar sırra kadem basarken durum polis ve ev sahiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan inceleme neticesinde olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık için girdikleri dairelerden birinde ise yattıkları da iddia edildi. Ev sahiplerinden Nesrin Oflugil, “Komşularımız dokuz daireye girildiğini söyleyince acilen Karasu'ya geldik. Televizyonumu hazırlamışlar ama alamadan gitmişler. Komşularımıza daha çok maddi zarar vermişler. Çelik kapı taktırarak önlem alacağız” dedi.

“Evimizden tencerelere varana kadar almışlar”

Evinin soyulduğu haberini alan Nuray Yılmaz, “Evimizden tencerelere varana kadar almışlar. Kombimizi çalmışlar. Bataryaları sökmüşler, uydu cihazı, televizyon ne buldularsa götürmüşler” derken Asuman Özsoy ise, “Komşumuzla birlikte geldik. Baktık ki kilidimiz kırık, kapımız açık. Muslukları sökmüşler, televizyon ve kombiyi almışlar. Yatağın üzerindeki örtüleri bile dağıtmışlar” ifadelerine yer verdi.

Esra Angün



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