Girdikleri boruda zehirlenen iki işçiden biri aranıyor

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarında Sivas Belediyesi tarafından yürütülen su projesi inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, taşaron şirkette çalışan iki işçi kaynak yapmak için borulara girdi. Gazdan etkilenen bir işçi borudan çıkmayı başarırken diğer işçiden haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri borunun içerisinde olduğu düşünülen Z.F.A'nın (36) kurtarılması için çalışma başlattı.

Girdikleri boruda zehirlenen ikinci işçi de sağ çıkartıldı

Sivas'ta kaynak yapmak için girdikleri su borusunun içerisinde zehirlenen ikinci işçi de sağ çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarında Sivas Belediyesi tarafından yürütülen su projesi inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre taşeron şirkette çalışan iki işçi kaynak yapmak için borulara girdi. Gazdan etkilenen M.K isimli işçi borudan çıkmayı başarırken Z.F.A' (36) isimli işçiden haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri borunun içerisinde olduğu düşünülen işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat sonra işçiye sağ olarak ulaşıldı. Bilinci açık olan işçi ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Volkan Kaplan - Mert Taha Varol