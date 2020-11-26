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Girdikleri evden 20 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

Girdikleri evden 20 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden 20 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde girdiği girdikleri evden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, 18 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir eve giren şahıslar 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan incelemeler neticesinde evi soyan şahısların A.D. ve P.D. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinde A.D.'nin farklı suçlardan 8, P.D.'nin ise 23 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihan Atik

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