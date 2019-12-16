Girdikleri evlerden 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 16 Temmuz, 12 Kasım, 27 Kasım ve 6 Aralık tarihlerinde, Esenler ve Bahçelievler'de bulunan evlerde meydana gelen ve vatandaşı toplam 100 bin TL'lik zarara uğratan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, kimliği belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, 11 Aralık Çarşamba günü önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonla olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kadın kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli 2 kişi daha aranıyor

Şüpheliler Sevgi I. (27)'nin 33, Marziye G. (22)'nin suç kaydı ve aranmalarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Marziye G.'nin 8 aylık hamile olduğu, buna rağmen hırsızlık yapmaya devam ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sevgi I. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 aylık hamile olan Marziye G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen diğer 2 kadını ise yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yunus Emre Şeker