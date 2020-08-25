Giresun Dereli'deki selde düğün salonunda mahsur kalanlar arasında bulunan düğün sahibi Yusuf Geldi o anları anlattı

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan düğün sahibi Yusuf Geldi oğlu Fatih Geldi ve gelini Ceren Geldi'nin düğünün o gün olmasının bir avantaj olduğunu belirterek "Eğer sokakta bulunan esnaflar düğüne gelmeseydi caddede sel geldiğinde 100 kişi ölebilirdi. Düğün günü düğün salonunda olmamız büyük bir şans. Eğer caddede olsaydık can kayıpları olabilirdi. Düğünümüzü de zaten 20 dakikada yaptık ve iptal ettik. Allah'a şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Düğün başladı, 20 dakika oradaki misafirlerimizi alana çıkardım. Komşu esnaf 2 arkadaşımız vardı, onların binasında 1,5 gün boyunca kaldık. İnşaat mühendisi bir oğlum vardı, nasip böyleymiş, buda bizim için böyle bir anı oldu” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir -Ersen Küçük