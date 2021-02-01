Giresun kalite fındık Şubat ayına 22.50 liradan giriş yaptı

Giresun'da yeni sezon Giresun kalite fındık serbest piyasaya 22 liradan giriş yapmıştı. Fındık fiyatları 2021 yılının Ocak ayında 23 lira 50 kuruşla üzerinden işlem görürken, Şubat ayına ise 50 randıman Giresun kalite fındık 22.50-23.50 bandından giriş yaptı.

TMO'nun taban fiyat açıklamasının ardından 2020 yılının Ekim ayında 27 lira seviyelerine kadar çıkan fiyatlar daha sonra yavaş yavaş düşüş yaşadı. Fındık üreticisi ve tüccarı Erol Turan üreticinin fındık fiyatlarının yükselmesini halen beklediğini belirterek "Üretici bir dönem 30 lira fiyat beklentisi içerisine girmişti ancak pandeminin ve fiyatların yükselmesini bekleyen emanetçilerin piyasaya fındık sürmemesi ve Avrupa'nın da çok fazla fındık talebinin bulunmaması nedeniyle ihracat azaldı. Böyle olunca da haliyle fiyatlar beklenilen seviyelere çıkmadı. Bundan sonra da 2020 fındığının aynı fiyat seviyelerinde gideceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ercan Tarı

