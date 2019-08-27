Giresun Üniversitesinden 'Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu'

Giresun Üniversitesi tarafından yaylacılığın Türkiye'de ve Karadeniz Bölgesi'ne katma değer sağlamasının amaçlandığı “Yayla ve Yaylacılık Kültürü Sempozyumu"na 6 ülkeden ve Türkiye'deki 17 üniversiteden bilim insanlarının katılması bekleniyor. Yapılacak sempozyumun milli yayla politikasının oluşmasına katkı sağlayacağını ifade eden sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve aynı zamanda Giresun Üniversitesi Giresun ili Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kuruca, “Daha önce ülkemizde ulusal düzeyde yayla sempozyumu yapılmış olsa da uluslararası anlamda ilk defa böyle bir sempozyum yapılacaktır. 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu'na 6 ülkeden çağrılı konuşmacı ile ülkemizdeki 17 üniversiteden bilim insanı katılacaktır.

Sempozyuma gönderilen tebliğlerden 96 tebliğ kabul edilmiştir. Bu sempozyum yayladaki sağlık, kültür, inançlar, hayvancılık gibi birçok geniş konuyu içermektedir. Sempozyumun bölgemiz ve ülkemiz yaylacılığına katma değer sağlaması amaçlanıyor. Ülkemizde son yıllarda deniz turizmi yerine doğa ve yaylacılık turizminin geliştiğini görmekteyiz. Bu anlamda düzenleyeceğimiz sempozyum milli yayla politikasının oluşmasına da öncülük edecektir” dedi.

Ahmet Bilge