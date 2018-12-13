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Giresun'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Giresun'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı
Giresun'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Giresun’da meydana gelen olayda 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay Batlama'da Deniz Sitesi Dolmuş durağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Batlama Küçük Sanayi Sitesi Başkanı H. Ç. ile cezaevinden bir süre önce çıkan M. Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H. Ç. , silahla M. Ç.'ye ateş etti. Olayda M. Ç. ve kazara kurşunların isabet ettiği Ö. D.'nin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan Ö.D.'nin ise ateş eden H.Ç.'nin yanında çalışan işçisi olduğu öğrenildi. Yaralılar Prof. Dr. İlhan Özdemir Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan H. Ç. bulunamazken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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