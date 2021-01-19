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Giresun'da 94 köy yolu ulaşıma açıldı

Giresun'da 94 köy yolu ulaşıma açıldı
Giresun'da 94 köy yolu ulaşıma açıldı

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 138 köy yolundan 94’ü ulaşıma açıldı.

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Giresun'da yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Giresun İl Özel idaresi ekipleri tarafından bugün saat 09:30 itibariyle 94 köy yolu ulaşıma açıldı. Buna göre Merkez'de 3, Alucra'da 6, Bulancak'ta 8, Çanakçı'da 3, Dereli'de 13, Görele'de 2, Keşap'ta 1 ve Şebinkarahisar ilçesinde ise 8 köy yolu olmak üzere toplam 44 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Rıdvan Öztürk
 

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