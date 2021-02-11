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Giresun'da bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 18 kişiye 86 bin 490 lira ceza kesildi

Giresun'da bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 18 kişiye 86 bin 490 lira ceza kesildi
Giresun'da bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 18 kişiye 86 bin 490 lira ceza kesildi

Giresun’un Görele ilçesinde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye toplam 86 bin 490 lira para cezası uygulandı.

Görele İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda Gültepe köyünde S.Ö. isimli şahsın kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilmesi üzerine şahsın evinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada S.Ö. dahil toplam 18 kişinin iskambil kağıtları ve okey takımları ile kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri tespit edildi.

Toplam 18 şahsa kumar oynamaktan kişi başı bin 336 lira ve sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 86 bin 490 lira idari para cezası uygulandı. Ev sahibi S.Ö. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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