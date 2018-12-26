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Giresun'da eğitime kar engeli devam ediyor | Giresun'da 27 Aralık okullar tatil mi?

Giresun'da eğitime kar engeli devam ediyor | Giresun'da 27 Aralık okullar tatil mi?
Giresun'da eğitime kar engeli devam ediyor | Giresun'da 27 Aralık okullar tatil mi?

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı eğitime engel olmaya devam ediyor. İlçelere bağlı köylerin birçoğunda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alucra ilçe merkezi ve bağlı tüm köy okullarında, Çamoluk ilçe merkezi ve tüm köy okullarında,Bulancak ilçesine bağlı tüm köy okullarında (Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır İlk/Ortaokulu Hariç),Dereli ilçesine bağlı tüm köy okullarında,Doğankent ilçesine bağlı tüm köy okullarında,Keşap ilçesine bağlı Çamoluk köyünde bulunan Çamoluk ilkokulu,Şebinkarahisar ilçe merkezi ve köy okullarında 27 Aralık 2018 Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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