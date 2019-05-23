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Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Giresun merkez Kavaklar Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan Hüseyin Büyükaydın (38) inşaatın 4. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Büyükaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Büyükaydın'ın naaşı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilişkin inceleme başlatıldı. Giresun'da son 20 gün içinde inşaattan düşerek hayatını kaybeden işçi vakasında 3'e yükseldi. 5 Mayıs günü Necip Keskin (65) merkeze bağlı Gedikkaya mahallesinde çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmiş, 15 Mayıs günü ise Tirebolu ilçesinde bir inşaatta çalışan Ramazan Kayar (43) 6. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Son olarak da merkez Kavaklar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Hüseyin Büyükaydın (38) inşaatın 4. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Büyükaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.  

Resul Yanbul
 

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