Giresun'da kağıt toplama aracı alev alev yandı

Olay, Giresun Organize Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın arkasında bulunan içi karton dolu kamyonet henüz belirlenmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarması üzerine aracı kenara çeken şoför önce araçtan indi, ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelinceye kadar yangına çevredeki vatandaşlar ve sanayi sitesindeki esnaf müdahale etti.

Öte yandan aracın alevler içinde kalması vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonuna kamerasına yansıyan görüntülerde aracın alevler içinde kaldığı ve yangının çevredeki vatandaşların ve esnafın müdahalesiyle söndürüldüğü görülüyor.