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Giresun'da maç sonu çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı

Giresun'da maç sonu çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı
Giresun'da maç sonu çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı

Giresunspor’un kendi sahasında Konyaspor’a 1-0 yenildiği maçın ardından tribünlerde olaylar çıktı. Polisi olaya müdahale ederken, bazı taraftarlar da yaralandı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya başladı. Her iki takımın taraftarlarının birbirine fırlattığı yabancı maddelerden dolayı bazı taraftarlar yaralandı. Polisin tribünlere müdahale ettiği olaylarda yaralanalar ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı.
Polisin müdahalesiyle olaylar daha fazla büyümeden önlendi .

Ahmet Bilge
 

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