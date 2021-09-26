Giresun'da puanlar paylaşıldı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Flavio'nun ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında ceza sahası içinde Doukara'nın vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı.
18. dakikada Mensah'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Attamah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada sağ kanattan hızla rakip ceza sahasına sokulan Zeki'nin pasında ceza sahası içinde Diabate topu ağlara gönderdi. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Sergio'nun pasıyla ceza alanına giren Suleymanov'un vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
59. dakikadaki Giresunspor atağında Balde'den aldığı topla hareketlenen Sergio'nun ceza alanına girerken yerden vuruşu direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada Sergio'nun sol kanattan çizgiye inerek ortasında altıpas noktası üzerinde Diabate topu kafayla dışarı attı.
68. dakikada Diabate'nin pasında topla buluşan Suleymanov'un ceza alanı sağ çaprazından şutu, direğin hemen üzerinden auta gitti.
73. dakikada ceza yayı üzerinden Sergio'nun sert şutunu kaleci Lung meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
86. dakikada sağ kanattan Hayrullah'ın ceza sahasına ortasında Sankhare vurdu, kaleci Lung kornere çeldi.
89. dakikada Diabate'nin taşıdığı topla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Emre'nin şutu direğin üzerinden auta gitti.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat Altan, Oğuzhan Aksu
Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki (Hayrullah dk. 84 ?), Sergio, Traore (Sankhare dk. 84 ?) Doukara (Balde dk. 30), Aziz Behich (Umut dk. 75), Diabate, Flavio, Alexis Perez,
Suleymanov (Emre dk. 75)
Yedekler: Onurcan, Douglas Silva, Erol Can, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kayserispor: Lung, Attamah (Fernandes dk. 46), Kolovetsios, Hosseini (Karahan Yasir dk. 77), Cardoso (Uğur dk. 54), Emrah (Cardoso Mane dk. 77), Carole, İbrahim, Thiam Mame, Onur, Mensah
Yedekler: Cenk, Mustafa, Kemen, Emre, Gavranovic, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Joseph Larweh Attamah (dk. 18) (Kayserispor), Fousseni Diabate (dk. 21) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Aziz Behich Eraltay, Hayrullah Bilazer (Giresunspor), Thiam Mame Baba, Carlos Manuel Cardoso Mane (Kayserispor)
Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan