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Giresun'da sahilde bir erkek cesedi bulundu

Giresun'da sahilde bir erkek cesedi bulundu
Giresun'da sahilde bir erkek cesedi bulundu

Giresun’un Bulancak ilçesinde sahilde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Küçüklüköyü sahilinde vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulunduğunu fark etmesi üzerine jandarmaya bilgi verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 20'li yaşlarda olduğu belirlenen erkek cesedinin kimlik tespit çalışması başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Ercan Tarı
 

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