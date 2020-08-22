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Giresun'da sel suları önüne kattığını sürükleyerek götürdü! Kayıplar var

Giresun'da sel suları önüne kattığını sürükleyerek götürdü! Kayıplar var
Giresun'da sel suları önüne kattığını sürükleyerek götürdü! Kayıplar var

Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

Giresun'da sel suları önüne kattığını sürükleyerek götürdü - Tıkla İzle

akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi göle döndü. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu. O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

Giresun'da sel... Dereli ve Yağlıdere ilçelerine sahilden ulaşım sağlanamıyor! Kayıplar var

 AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'un başta Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde olmak üzere büyük bir afetle karşı karşıya olduğunu belirterek “Şuana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde selde kaybolduğu yönünde bilgi geldi; Konu araştırılıyor” dedi.

Giresun'da bugün yoğun bir yağmur yağışı yaşandığını belirten Öztürk “Yetkililerle sürekli görüşerek afet ile ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Valilikçe bir kriz masası oluşturuluyor. Şuana kadar Yağlıdere ve Dereli ilçelerine taşan dereler nedeniyle sahilden ulaşım sağlanamıyor. Şuana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde kayıp olduğu yönünde bilgi geldi. Konu araştırılıyor. Bölgedeki HES kapaklarının açıldığı yönünde gelen ihbarlar da var. Bunlarla ilgili DSİ yetkililerinden bilgi almaya çalışıyoruz. Giresun bir afetle karşı karşıya devletimiz milletimizin yanındadır” dedi.

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