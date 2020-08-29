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Giresun'da selzedelerin ev eşyaları askeri araçlarla taşınıyor

Giresun'da selzedelerin ev eşyaları askeri araçlarla taşınıyor
Giresun'da selzedelerin ev eşyaları askeri araçlarla taşınıyor

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından bölgeye giden askerler, yardım dağıtımı, arama kurtarma ve temizlik çalışmasının yanı sıra ihtiyaç duyulan her anda selzedelerin yanında olmayı sürdürüyor.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı askerler, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden en çok etkilenen Giresun'un Dereli ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Selin ardından bölgeye giden Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri arama kurtarma çalışmaları ve iş yerlerinin temizlenmesinin yanı sıra eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araç desteği de sağladı. Araçlar, taşınma işlemlerine yıkım kararı alınan binalarda oturan vatandaşların eşyalarının taşınmasında kullanılmaya başlandı. JÖH ve Komando askerleri de eşyaların araçlara taşınmasına yardımcı oldu.

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk

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