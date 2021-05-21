Giresun'da şimşekler geceyi aydınlattı

Giresun'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar kameralara yansıdı. Akşam saatlerinde başlayan fırtına, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de güzel görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Giresun Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre ise cumartesi günü de gök gürültülü ve sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığı 14 derece.

Ercan Tarı

