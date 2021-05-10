Giresun'da Süper Lig kutlamasında kan aktı

Giresunspor ligin son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek bu akşam Süper Lig'e çıktı. Yeşil Beyazlı taraftarlar sevinçlerini evlerinde yaşarken, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesi Belen Mahallesinde kutlamalar sırasında istenmeyen bir olay yaşandı. Giresunspor'un şampiyonluğu sonrası havaya rastgele atılan ateş sonucu yorgun mermi, evinde yatmakta olan Hanım Boz adlı kadının bacağına saplandı. Ailesi tarafından yetkililere hemen haber verilirken, yorgun merminin camdan girip Hanım Boz'un ayağına saplandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince önce Eynesil Devlet Hastanesine kaldırılan Hanım Boz, gerekli tetkikler için Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Fikret Bodur



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