Giresun'da tarihi semt yeni projelerle turizme kazandırılıyor

"Giresun'un evleri/Şima ile kaynama/Kız benimle oynadın/Başkasıyla oynama" sözleriyle Giresun türkülerine konu olan Zeytinlik semtindeki iki asırlık evler Giresun Valiliği ve Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje kapsamında restore edilirken, Giresun Belediyesi tarafından da Zeytinlik Semtinin batı tarafında ise kamulaştırmayla ilgili yeni bir çalışma başlatıldı.

Giresun evlerinin genel özelliği

Tarihi Zeytinlik Evleriyle ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Tarihi yapısı ile bilinen bu semtin yaklaşık iki asırlık evleri vardır. Avrupa'ya fındık götüren gemilerin getirdiği ithal malzemelerle inşa edilen evlerde, Marsilya kiremitleri dikkat çeken ithal malzemelerden biridir. Zeytinlik semtinin önemli özelliklerinden birisi, hiçbiri diğerinin manzarasına, hava dolaşımına etki etmeyecek şekilde konumlandırılmış olmasıdır. Tarihi Zeytinlik Semtindeki evlerinin dikkat çeken bir özelliği de taşların birbirine yapışması için kullanılan şima'dır. Şima; kireç, yumurta akı ve suyun karışımıyla oluşan harca verilen isimdir. Kuvvetli bir karışım olmalı ki evler bunca yıla rağmen hala ayakta kalabilmişler. Ayrıca her ev bahçelidir. Her evin bahçesinde su sarnıcı bulunmaktadır. Giresun evlerinde, süslemede dikkat çekmektedir. Dış cephelerde, kat ve köşe silmelerinde, saçaklarda, kapı söve, pencere söve saçaklarında, korkuluk burgaçlarında, taşıyıcı sütunlarda, bahçe ve giriş kapı kanatlarında, konut içinde, oda kapılarında, ocak yaşmaklarında, dolap kapaklarında, tavanlarda süs unsurlarına yer verilir. Binalar alt katı müştemilat, orta kat yaşam alanı ve en üst kat ise yatak odaları olarak üç katlı inşa edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Zeytinlik Semti'ne ilaveten kamulaştırma devam edecek

Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesinin yapıldığı Zeytinlik Semti'nin batı tarafında ise kamulaştırmayla ikinci bir Zeytinlik Evlerinin ortaya çıkartılacağını belirten Başkan Şenlikoğlu, “Zeytinlik Semtinin baz alarak kale çevresindeki yerleşim bölgesindeki 36 dönümlük alanda kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu alan içerisinde 13 tescilli eser bulunuyor. Bu tarihi eserler korunarak kentsel dönüşüme başlayacağız ve diğer alanlarda da kamulaştırma devam edecek. Bu proje kalenin batısındaki Zeytinlik Semti gibi doğu tarafında da ikinci bir Zeytinlik Semtini ortaya çıkaracaktır. Ayrıca Zeytinlik Semtinin bulunduğu Sokakbaşı mevkiinde de bölgenin mimari yapısına uygun kadınlar pazarı inşaa edilecektir ve mevcut kadınlar pazarı ve oradaki yapılar temizlenerek yeşil alan oluşturulacaktır. Bu projeyle birlikte de Zeytinlik Semti'nin tamamı daha görünür hale gelecektir” dedi.

“Zeytinlik Semtini turizm için cazip hale getireceğiz”

Kentsel dönüşüm, restorasyon ve yeşil alan çalışmalarının ardından ise Zeytinlik semtinin Safranbolu Evlerine alternatif turizm potansiyeli oluşturabileceğini de ifade eden Başkan Şenlikoğlu, “Projelerimizin hepsini turizm endeksli olarak yapıyoruz. Şehir merkezimizde Zeytinlik semtinde turizmi temel aldık. Ayrıca Giresun turizm potansiyeli bulunan bir şehirdir. Turizm için gerekli ihtiyaç duyulan tarih, gastronomi, doğa, inanç, yayla, deniz gibi bütün unsurlara sahibiz. Sadece bunları değerlendirme kalıyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezimizdeki Zeytinlik Semti de bunlardan birisidir. Bu çerçevede Zeytinlik Semtinde yapacağımız, yeni restorasyonlar, kamulaştırmalar, yeşil alan ve tur otobüsleri için park alanları buraları cazip hale getirecektir” diye konuştu.

Ahmet Bilge

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