Giresun'dan sis ve bulut denizi manzaraları

Sonbahar mevsiminde güz rengini alan ağaçlara güneşin doğuşu ve sis manzarası da eşlik edince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sabahın erken saatlerinde oluşan manzaralar adeta izleyenleri büyüdü. Havaların soğumasıyla birlikte yanan sobaların dumanlarının da eklendiği sisli manzaraya güneşin doğuşuyla ortaya çıktı. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi. Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylasındaki obalarda ve Koçkayası mevkiinde güne uyanan vatandaşlar oluşan doğal güzelliği izlemeye doyamadı. Güz rengini alarak sararan ağaçlar, kış ayı gelmesine rağmen sonbaharın güzelliğini yaşattı.

Ahmet Bilge

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