Giresunlu karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Doğankent'ten Tirebolu istikametine seyir halinde olan Arif Arpacık'ın kullandığı otomobil, ilçenin Körliman mevkiinde karşı yönden gelen tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Araç sürücüsü Arif Arpacık, eşi Nurcan Arpacık olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaşamının yitiren çiftin çocukları Mustafa ve Büşra Arpacık ile sürücünün ağabeyi Hüseyin Arpacık ise yaralandı. Yaralılar Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Fikret Bıyık

