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Giresunlu şehidin yaşadığı ev yürek burktu

Giresunlu şehidin yaşadığı ev yürek burktu
Giresunlu şehidin yaşadığı ev yürek burktu

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın Giresun'un Güce ilçesinde ailesinin yaşadığı ev, görenleri duygulandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal (21), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Acı haberin yetkililer tarafından ailesine ulaştırılmasının ardından eve Türk bayrakları asıldı. Güce ilçesinde bağ bahçe işlerinde çalışarak geçimini sağlayan şehidin ailesinin yaşadığı evi görenler ise duygulandı. Aslen Espiye ilçesinden olan Ünal ailesinin yıllar önce Güce ilçesine gelerek Tevekli Mahallesi'nde kendilerine ait olmayan bir evde kalarak bağ bahçe işlerinde çalışıp geçimlerini sağladıkları öğrenildi.

Ahmet Bilge

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