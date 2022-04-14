Giresunlu Şehit Dursun Buz'un kanı yerde kalmadı

Askeri konvoya açılan ateş sonucu oğullarının şehit olduğunu belirten acılı baba Metin Buz, 14 yıl sonra gelen oğullarını şehit eden teröristin ölüm haberinin bir an olsun acılarının dindirdiğini söyledi. Baba Buz "Gurur duydum oğlumun kanı yerde kalmadı, kalmazdı da. Oğlumuzun şehit olduğuna ne kadar duygulansak da oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum bana şehit babası ünvanı verdi. Bundan daha gurur verici bir şey olduğunu sanmıyorum. Devletimizden Allah razı olsun oğlumun katilini vurmuşlar. Askerlerimize Allah güç kuvvet versin, şehitlerimizin kanı yerde kalmasın, vatan sağ olsun" dedi.

Şehit oğlunun 14 yıl sonra kanının yerde kalmadığını öğrenen şehit anası Memnune Buz ise aldığı haberin kendilerini biraz da olsun rahatlattığını belirterek, “Türkiye terör örgütünden darbe çok yedi, çok şehit verdik. Allah terörü kahrı perişan etsin, oğlum yaralandığında Elazığ'a yanına gittim, Elazığ'a gidince vurulduğunu öğrendim. Hastaneye yanına gittiğimde konuştum ertesi günde vefat etti. Konuştuğumda bana her şeyi anlatmak istedi ama yaralı olduğu için anlatamadı ve bana mektup yazdı. Mektubu bana ulaşmadı, devletimizin bir bildiği vardır ben üzülmeyeyim diye vermemiş olabilirler. Oğlum yaralanmadan önce bir teröristi vurmuş ve benim oğluma da madalya takmışlardı çok gururlandım. Bugün şehit oğlumla bir kez daha gurur duydum" diye konuştu.

Yunis Eren

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