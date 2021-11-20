Giresunspor 3 maç sonra kazandı!

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Giresunspor'da Diarra havadan topu ileriye doğru yolladı. Shapi topu kafayla kontrol etmek isterken kafasından seken topu kaleci Ertaç hızla öne çıkarak havada yakaladı.

45+2. dakikada Shapi'nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ertaç'ta kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

57. dakikada Diabate'nin sağ kanattan penaltı noktasına topun gelişine Balde'nin vuruşu diğerin dibinden auta gitti.

61. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasında altı pasta bulunan Sergio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

69. dakikada Zeki Yavru'nun şutuna ceza sahası içerinde Karim, elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Giresunspor'da penaltı vuruşunu kullanan Diabate, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

79. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu. VAR incelemesinden sonra gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

83. dakikada Mallan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.

90+4. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim'in vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Ramazan Keleş

Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Pelupessy (Sergen dk. 88 ?), Sergio (Erol Can dk. 73), Doukara (Balde dk. 46), Aziz Behich (Emre dk. 88 ?), Diabate, Flavio, Alexis Peres, Shapi (Champness dk. 62)

Yedekler: Onurcan, Umut, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Rayane, Adem, Dos Santos, Mallan, Sadık ? (Awuku dk. 24), Semih, Chouiar, Karim, Kubilay (Mert Miraç dk. 68)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Hadadi, Osman, Atakan, Taha, Nshimirimana, Muhammed, Hasan

Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica

Gol: Foousseni Diabate (dk. 69 pen.) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Karim Ramadan, Aabid Rayane (Yeni Malatyaspor)

Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan