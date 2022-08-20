Giresunspor 90'da güldü!

20. dakikada Giresunspor'da kaleci Onurcan'ın uzun vuruşunda rakip kaleci Mahmut topu kontrol etti. Mahmut takım arkadaşına pas atmak isterken araya Sergio, ceza sahası dışından boş kaleye şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Hayrullah'ın pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahasına girip kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mahmut meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.52. dakikada rakip sahada baskı kuran Kasımpaşa'da ceza yayından Hadergjonaj'ın sert şutunu kaleci Onurcan kontrol etti.

64. dakikada Giresunspor'da Mejia rakibinden topu alarak ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti. Mejia'nın vuruşuna kaleci Mahmut uzanarak topu kurtardı.

84. dakikada Giresunspor'da sağ kanatta ilerleyen Sergio'nun ceza sahası içine yaptığı ortada Doğan Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mahmut'ta kaldı.

90. dakikada atağa geçen Giresunspor'da Doğan Can hızla kanattan gelerek kale yakınına orta yaptı. Burada topla buluşan Bajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Engin Gözütok, Gökhan Barcın, Alper Akarsu

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper, Traore, Mejia (Murat Cem dk. 64), Serginho (Rahmetullah dk. 89 ?), Savicevic (Doğan Can dk. 65), Borja (Erol Can dk. 89 ?), Bajic (Kadir dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Mert Han, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Petretta (Mehmet Fevzi dk. 11), Turgay Philipp (Aytaç dk. 68), Eysseric (Yunus dk. 83 ?), Hajradinovic, Fall (Tunay dk. 83 ?), Ahmet Emin (Celina dk. 69), Bahoken

Yedekler: Erdem, Oğuzhan Efe, Erdem, Taha Veysel, Berat

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Gol: Riad Bajic (dk. 90) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Mejia, Hayrullah Bilazer, Alexis Perez (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Philipp (Kasımpaşa)

Rıdvan Öztürk