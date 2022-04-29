Giresunspor, Adana Demirspor'u 2 golle geçti

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Diabate'nin pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Chiquinho'nun şutu az farkla auta gitti.

8. dakikada sol kanattan Umut Nayir'in ortasında kale önünde Sergio'nun dokunuşu kaleci Muric'te kaldı.

15. dakikada Flavio'nun ara pasıyla Sergio rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu Chiquinho tamamlamak istedi meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisine Umut Nayir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Okan'da kaldı.

30. dakikada Vargas'ın pasına Bjarnason dokunamadı top az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Chiquinho'nun kullandığı serbest vuruşta Sergen Piçinciol'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

42. dakikada Chiquinho'nun kullandığı köşe atışına Alexis Perez kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

45. dakikada Umut Nayir'in pasında Chiquinho'nun penaltı noktasına çıkardığı topa bomboş pozisyonda Diabate dokunamadı ve Giresunspor mutlak bir golden oldu.

45. dakikada Vargas'ın kullandığı serbest vuruşa Samet'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

48. dakikada Diabate'nin ortasında ceza sahası içinde Sergio kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

65. dakikadaki Adana Demirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Samet'in şutu yandan dışarı çıktı.

69. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu yandan auta gitti.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak, Direnç Tonusluoğlu

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho (Muhammed dk. 85 ?), Sergio (Shapi dk. 70), Umut (Balde dk. 85 ?), Diabate (Zeki dk. 75)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit, Emre, Fatih, Furkan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Adana Demirspor: Muric, Tayyip Talha, Samet, Assombalonga (Remy dk. 70), Sinan (Mustafa dk. 82 ?), Svensson, Yunus, Bjarnason (Erhun Aksel dk. 46), Vargas, Gökhan (Dokovic dk. 46), Rassoul (Alper Uludağ dk. 65)

Yedekler: Vedat, Alper Adıyaman, Semih, İsmail, Simon

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Umut Nayir (dk. 22), Sergio Junior (dk. 49) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Alper Uludağ (Adana Demirspor)

- Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan -