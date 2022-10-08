Giresunspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!

GİRESUNSPOR 0 - 0 BEŞİKTAŞ
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Giresun'da maç başladı.
15' GOL geçerlilik kazanmadı. Beşiktaş Tayyip Talha ile maçta 1-0 öne geçti. VAR'da incelenen pozisyon sonrası penaltı kararı çıktı. Golün öncesinde Weghorst'a yapılan müdahale penaltı olarak belirlendi.
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İLK 11'LER:
GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görken, Kuwas, Sainz, Bajic.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Tayfur, Dele Alli, Redmond, Weghorst.
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