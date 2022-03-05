Giresunspor, Çaykur Rizespor'u geriden gelip mağlup etti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Umut Nayir'in sol çaprazdan gerçekleştirdiği vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

14. dakikada Gedson'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada sol kanattan gelen pasta ceza sahasının içerisinde topla buluşan Chiquinho'nun vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

24. dakikada orta sahada topla buluşan Pohjanpalo rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına kadar girerek vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Okan topu kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammed'in Eren Albayrak ile girdiği mücadelede yerde kalması sonucu hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Chiquinho meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Giresunspor'da Serginho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traore meşin yuvaralğı ağlara gönderdi. 2-1

53. dakikada Ronaldo Mendes'in kullandığı serbest vuruşta Tyler Boyd topu kafasıyla Sabo'ya indirdi. Sabo'nun vuruşunda ise top kaleci Okan'ın kucağında kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eren (Sabo dk. 45), Holmen, Ponck, Cemali (Cisse dk. 76), Dabo (Phiri dk. 45), Yusuf (Deniz dk. 58), Gedson, Ronaldo (Alper dk. 58), Boyd, Pohjanpalo

Yedekler: Tarık, Zafer, Selim, Kubilay, Bolasie

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

GZT Giresunspor: Okan, Behic, Perez, Diarra, Hayrullah Flavio, Traore (Sergen dk. 90 ?), Muhammed (Diabate dk. 76) Chiquinho, Serginho (Suleymanov dk. 66), Umut (İbrahima dk. 76)

Yedekler: Onurcan, Mathijs, Doukara, Champness, Bacelar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Pohjanpalo (dk. 14) (Çaykur Rizespor), Chiquinho (dk. 45+3 pen.), Traore (dk. 48) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Ponck, Cisse, Phiri, (Çaykur Rizespor), Traore, (GZT Giresunspor)