Giresunspor- Fenerbahçe Canlı Anlatım

GİRESUNSPOR 1-2 FENERBAHÇE

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60' Giresunspor'da Balde, sErginho'nun yerinden oyuna girdi.

60' Giresunspor'da Traore çıktı, Muhammed Gümüşkaya girdi.

58' Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Dursun yerini Berisha'ya bıraktı.

53' Fenerbahçe öne geçti! Hızlı gelişen hücumda topla ilerleyen ve ceza sahasına giren Pelkas, yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Dimitrios Pelkas

50' Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başladı.

46' Fenerbahçe'de Rossi yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

46' Fenerbahçe'de Zajc çıktı, Pelkas girdi.

46' İkinci yarı başladı!

İlk yarı 1-1 sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

43' Giresunspor'da Chiquinho, Mert Hakan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

42' Giresunspor gole çok yaklaştı! Soldan Diabate'nin ortasında arka direkte bomboş durumda olan Flavio'nun kafa vuruşunda Altay topu iki hamlede kontrol etti.

34' Fenerbahçe gole yaklaştı! Soldan Mert Hakan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Zajc'ın gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

30' Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia

28' Fenerbahçe gole yaklaştı! Kim'in pasında Zajc topun üstünden atladı ve Valencia ceza sahasında topu önünde buldu. Valencia'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin yayından dışarı gitti.

25' Fenerbahçe'de Szalai, Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

22' Sol çaprazda kaleye uzak bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Zeki Yavru'nun vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

19' Giresunspor'da sakatlanan Umut yerini Suleymanov'a bıraktı.Umut Nayir - Shapi Suleymanov

13' Fenerbahçe etkili geldi. Altay'ın uzun pasında savunmadan seken top ceza sahasında Valencia'nın önünde kaldı. Valencia'nın şutunda top savunmadan geri döndü.

11' Giresunspor gole çok yaklaştı! Sağdan Serginho'nun arka direğe ortasında Chiquinho topu uygun durumdaki Diabate'ye aktardı. Ceza sahası sol çaprazda uygun durumda olan Diabate'nin vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.

8' Fenerbahçe atağında Zajc'ın ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.

2' Chiquinho'nun ceza yayından sert şutunda top ağlarla buluştu.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GZT Giresunspor'un İlk 11'i: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut

Fenerbahçe'nin İlk 11'i: Altay, Min-Jae, Szalai, Nazım, Osayi-Samuel, Ferdi, Zajc, Mert, Sosa, Rossi, Valencia