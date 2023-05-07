Giresunspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

GİRESUNSPOR 1-1 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Giresunspor'da Görkem'in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut yandan dışarı gitti.

17. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Rossi'nin şutu kaleci Ferhat'ta kaldı. Bu pozisyonda VAR'dan gelen uyarıda ceza alanı içerisindeki karambolde Arias'ın eline çarpan top nedeniyle penaltı kararı verildi.

20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Giresunspor'da Görkem'in ara pasında defansın arkasına sarkan Sainz'in şutu yandan dışarı gitti.

39. dakikada Serginho'nun pasında Görkem'in ceza yayı içerisinden vurduğu şutta top kaleci İrfan Can'da kaldı.

45. dakikada Alper'in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut İrfan Can'dan sekti. Dönen topa Bajic'in şutunu İrfan Can son anda kornere çeldi.

46 İkinci yarı başladı

47' Giresunspor ikinci yarıya iyi başladı. Savunma arkasına sarkan Riad Bajic'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci İrfan Can iki hamlede kontrol etti.

54' Borja Sainz, sağ kanattan koşu gösteren Serginho'ya uzun bir top göndermek istedi ancak topun hızı çok hızlı, aut.

58' Fenerbahçe üç oyuncu değişikliği birden yapılacak.

68' GOL! Giresunspor, Bajic'le beraberliği yakaladı.

Stat: Çotanak

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir



Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Campuzano, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic

Yedekler: Onurcan, Talha, Arda, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Mert Han, Şahin, Faruk Can

Teknik Direktör: İrfan Buz



Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert Hakan, Rossi, Arda, Valencia, Batshuayi

Yedekler: Osman, Serdar Aziz, King, Serdar Dursun, Pedro, Samuel, Jayden, Zajc, Crespo, Emre

Teknik Direktör: Jorge Jesus



Sarı kartlar: Kadir Seven (Giresunspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Goller: Michy Batshuayi (dk. 20 pen.) (Fenerbahçe)

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan



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