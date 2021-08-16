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Giresunspor Galatasaray Maç Anlatımı

Giresunspor Galatasaray Maç Anlatımı
Giresunspor Galatasaray Maç Anlatımı

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

GİRESUNSPOR 0-0 GALATASARAY

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

7' Giresunspor'da Balde'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan dışarı gitti.

12' Galatasaray'da Taylan, Balde'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

22' Berkan'ın kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top yandan dışarı gitti.

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GALATASARAY: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.

GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah, Sergio, Balde

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