Giresunspor Galatasaray Maç Anlatımı

GİRESUNSPOR 0-0 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
7' Giresunspor'da Balde'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan dışarı gitti.
12' Galatasaray'da Taylan, Balde'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
22' Berkan'ın kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top yandan dışarı gitti.
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GALATASARAY: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.
GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah, Sergio, Balde