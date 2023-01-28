Giresunspor - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

GİRESUNSPOR 0-2 GALATASARAY
MAçtan Dakikalar
9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi'nin ceza sahası içinin sağ çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada korner kullanan Giresunspor'da Savicevic'in ortasında iyi yükselen Arias'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
37. dakikada Lucas Torreira'nın ortasında Barış'ın indirdiği topu alan Mertens, ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
39. dakikada Sainz, kanattan ceza sahası için girip topu Sergio'ya pas verdi. Sergio'nun çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada Ramon Arias'ın Mauro Icardi'ye yaptığı faul sonrası VAR'a giden hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çıkardı.
45+3. dakikada Galatasaray rakip kaleye baskı kurarken defanstan seken topu kaleci Onurcan kurtarmaya çalışırken kale alanı içinde topu alan Mertens meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
45' İkinci yarı başladı
51 ' Sol kanattan atağa kalkan Bajic, çaprazdan ceza sahasında sokuldu. Torreira'nın müdahalesiyle top kornere gitti.
54' Alper sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kaleye doğru yönelen top, Muslera'da kaldı.
61' GOL! Dubois, farkı ikiye çıkardı. Icardi'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Dubois'nın vuruşunda top ağlara gitti.
Stat: Çotanak
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil, Yiğit Arslan
Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Kadir, Hayrullah, Sainz, Görkem, Savicevic, Sergio, Bajic, Kuwas
Yedekler: Ferhat, Talha, Arda, Senghor, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Mert Han, Şahin, Faruk Can
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Leo Dubois, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Fredrik Midtsjo, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Dries Mertens (dk. 45+3) (Galatasaray)
Sarı kart: Ramon Arias (Giresunspor)
Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk
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