Giresunspor, Göztepe'yi ateş hattına attı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun ceza sahasına yerden kestiği topta oluşan karambolde Chiquinho'dan önce defans son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada sol kanattan Diabate'nin yaptığı ortanda ceza sahasında gelişine Sergio'nun vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı.

27. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda Umut Nayir iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan ceza alanına yolladığı topa Umut Nayir müsait durumda dokunamadı.

41. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Muhammed Gümüşkaya'nın dönerek vuruşu üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Chiquinho'nun pasıyla defansın arkasına sarkan Umut Nayir'in sert şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi. Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe atışında arka direkte Sergio'nun indirdiği topa Perez dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

69. dakikada Traore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

75. dakikadaki ceza yayı üzerinde topla buluşan Santo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Stat: Çotanak

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alparslan Dedeş

Giresunspor: Okan, Zeki (Pelupessy dk. 86 ?), Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Chiquinho, Diabate (Traore dk. 46), Serginho, Muhammed (Hayrullah dk. 75), Umut Nayir (Balde dk. 85 ?)

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Atakan (Aytaç dk. 64), Atınç, Wilker, Berkan (Moubandje dk. 46), Obinna, Soner (Rodrigues dk. 78) Tannane (Tijanic dk. 78), Halil, Cherif Ndiaye (Santo dk. 64)

Yedekler: Arda, Kahraman, Dino, Yalçın, Murat

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Umut Nayir (dk. 27), Alexis Perez (dk. 51), Muhammed Gümüşkaya (dk. 69) (Giresunspor), Franco Di Santos (dk. 75) (Göztepe)

Sarı kart: Obinna Nwobodo (Göztepe)

Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan