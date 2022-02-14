Giresunspor kazanmayı unuttu

Ligdeki son galibiyetini 20. Haftada 1-0'lık sonuçla Galatasaray deplasmanında alan Çotanaklar, o maçtan sonra oynadığı 5 karşılaşmada galip gelemedi.

21. Haftada sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden Yeşil Beyazlılar, 22. Haftada kaleci Okan Kocuk'un maçın uzatma dakikalarında bir penaltıyı iki kere kurtardığı Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

23. Haftada kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Giresunspor, 24. Haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 ve son olarak da Fenerbahçe'ye kendi evinde 2-1 mağlup oldu.

20. Haftada 25 puanla sıralamada 14. basamakta bulunan GZT Giresunspor, üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından 25. Haftayı 26 puanla küme düşme potasının içinde 17. sırada tamamladı.

Mesut Erdoğan