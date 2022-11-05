Giresunspor, kötü gidişe İstanbul karşısında 'dur' dedi

Maçtan dakikalar
18. dakikada karşı atağa geçen İstanbulspor'da Ethemi hızla rakip kaleye ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi, yerden vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1
27. dakikada köşe vuruşu kullanan Giresunspor'da Alper'in kafayla yükseldiği top az farkla dışarı çıktı.
45+2. dakikada Bajic'in pasında Alper'in şutu ağlara gitti. 1-1
45+4. dakikada Görkem'in kullandığı köşe atışına Perez kafayı vurdu, kaleci Jensen topu kornere çeldi.
48. dakikadaki Giresunspor atağında Campuzano'nun sert şutu ağlara gitti. 2-1
56. dakikada sağ kanattan Serginho'nun geliştirdiği atakta Kuwas'ın pasına Meija'nın gelişine çektiği şut ağlarla buluştu. 3-1
69. dakikada İstanbulspor'da Topalli iki rakibinden sıyrılıp sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
72. dakikada Kuwas'ın şutu üstten auta gitti.
86. dakikada Kuwas'ın pasını kontrol eden Serginho'nun şutu üstten auta çıktı.
87. dakikada ceza sahasına kesilen topu kaleci Onurcan elinden kaçırdı, Topalli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-2
90+1. dakikada Ethemi'nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.
Stat: Çotanak
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Ata Yıldırım, Emre Kargın
Giresunspor: Onurcan, Talha (Rahmetullah dk. 46), Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano (Doğan Can dk. 84), Serginho, Görkem (Kuwas dk. 46), Sainz (Murat Cem dk. 74), Bajic (Oğulcan dk. 69)
Yedekler: Ferhat, Sergen, Senghor, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan (Guri dk. 66), Okan, Mehremic, Ali Yaşar (Tuncer dk. 66), Rroca, Muammer (Mehmet dk. 37), Melih, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz (İnainfe dk. 46)
Yedekler: Alp, Abazaj, Cajic, Emir, Ebert, Kağan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kırmızı kart: Adi Mehremic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Adi Mehremic, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber (İstanbulspor), Onurcan Piri (Giresunspor)
Goller: Valon Ethemi (dk. 18), Jetmir Topalli (dk. 88) (İstanbulspor), Alper Uludağ (dk. 45+2), Jorman Campuzano (dk. 49), Robert Mejia (dk. 57) (Giresunspor)
Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan
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