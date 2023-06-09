Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu

Giresunspor Kulüp Başkanı Nahid Yamak, düzenlediği basın toplantısında hiçbir karşılık beklemeden takımlarına bağlı olan taraftarlardan özür diledi. Teknik Direktör İrfan Buz'un takımın başına gelmesinin ardından 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldıklarını belirten Yamak, “En büyük hatamız eski hocamızı hızlı bir şekilde değiştirmemek olmuştur. Bunu kabul ediyorum. Ben bunun sorumluluğunu kulüp başkanı olarak alıyorum” dedi.

Yamak, henüz liglerin tescil edilmediğini ifade ederek Süper Lig'de düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını söyledi. Yamak, şunları dile getirdi:

“Ligden düşmenin kaldırılması konusunda resmi başvurumuzu federasyona yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık. Bunun hem maddi hem de manevi etkileri oldu. Takımlar bu durumdan çok etkilendi. Oyuncular, özellikle depremin olmasının ertesinde yabancı futbolcuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık. Ayrıca biz ve Kayserispor haricinde tüm takımlar deprem nedeniyle ligden çekilen takımlardan transfer yaptılar. 9 yabancıyla oynadılar. Biz bunları yaşayamadık ve bunlar tamamen oyun oynanırken sürecin içinde oldu. 2 dönem transfer yasağı nedeniyle yaz döneminde transfer yapamıyoruz. İnşallah ara transfer dönemine kadar sorunlarımızı çözüp takımımızı güçlendirmek istiyoruz.”

İrfan Buz ile takımın iyi bir ivme yakaladığını söyleyen Yamak, “Hocamıza dedik ki sende çok yoruldun, 10 gün dinlen. Ondan sonra görüşüp, konuşacağız. Ben hocadan çok memnunum, iyi ki getirmişiz. Futbolculardan duyuyoruz ki, ‘biz hoca geldikten sonra idmanlarda daha performanslı olmaya başladık, teknik ve taktik çalışmalarını iyi yaptık.' Biz eğer Süper Lig'de devam edersek bazı oyuncuları tutma şansımız daha fazla” dedi. Takımın büyük bir desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yamak, şunları söyledi:

“Bu takımı alıp düzlüğe çıkarabilecek bir grup veya kişi varsa ben kendi arkalarında da çalışmaya hazırım. Hemen istifa edebilirim. Açık olarak buradan söylüyorum. Destek istiyorum. Biz bugün Giresunspor'a destek olmazsak ki hala kurtulabilir bir durum şu anda var. Umudumuz bu konuda var. Çünkü elimizde olan futbolcular değerli futbolcular. Tabi ki birkaç tanesini kaybedebiliriz. Ama olanların en azından paralarını ödeyip burada tutmamız lazım.”

Rıdvan Öztürk



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