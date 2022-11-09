Giresunspor son dakikada güldü

Maçtan dakikalar
18. dakikada Recep'in yerden pasında topla buluşan Engin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
53. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bahattin, çektiği şert şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2
60. dakikada gelişen Giresunspor atağında rakip savunmadan seken topa gelişine vuran Savicevic, takımının ilk golünü kaydetti. 1-2
70. dakikada Giresunspor'da Savicevin'in pasında topla buluşan Sainz, rakip ceza yayından çektiği şutla skora dengeyi getirdi. 2-2
76. dakikada oyuncu değişikliği haklarını kullanan Ankaraspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Kurumuş, takımını 10 kişi bıraktı.
90+3. dakikada Giresunspor'da Savicevic'in uzak mesafeden kaleye çektiği şut, kaleci Bayram'dan sekerek ağlarla buluştu. 3-2
Stat: Çotanak
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Temel, Nurettin Dinçer Demir, Barkın Kara
Giresunspor: Ferhat, Sergen, Senghor, Doğan Can (Sainz dk. 56), Oğulcan (Kuwas dk. 84 ?), Murat Cem (Mejia dk. 65), Savicevic, Kadir (Görkem dk. 56), Mert Han (Serginho dk. 56), Faruk Can
Yedekler: Erkan, Bedirhan, Rahmetullah, Şahin, Perez
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ankaraspor: Bayram, Muharrem (Enes dk. 51), Gökhan, Fatih, Engin (İlhami dk. 63), Recep (Erdal dk. 44), Berk (Doğukan İnci dk. 63), Doğukan, Ali Rıza (Mehmet Burak dk. 46), Oğuzhan, Bahattin
Yedekler: Burak, Halil İbrahim, Mehmet Tuğrul
Teknik Direktör: Adem Çağlayan
Goller: Engin Bekdemir (dk. 18), Bahattin Köse (dk. 53) (Ankaraspor), Vukan Savicevic (dk. 60 ve 90+3), Borja Sainz (dk. 70) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Doğukan Efe (dk. 89) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ünvan (Giresunspor), İlhami Siraçhan Nas (Ankaraspor)
Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk
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