İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Giresunspor son dakikada güldü

Giresunspor son dakikada güldü
Giresunspor son dakikada güldü

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Giresunspor, TFF 2. Lig takımlarından Ankaraspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup edip bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Recep'in yerden pasında topla buluşan Engin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

53. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bahattin, çektiği şert şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2

60. dakikada gelişen Giresunspor atağında rakip savunmadan seken topa gelişine vuran Savicevic, takımının ilk golünü kaydetti. 1-2

70. dakikada Giresunspor'da Savicevin'in pasında topla buluşan Sainz, rakip ceza yayından çektiği şutla skora dengeyi getirdi. 2-2

76. dakikada oyuncu değişikliği haklarını kullanan Ankaraspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Kurumuş, takımını 10 kişi bıraktı.

90+3. dakikada Giresunspor'da Savicevic'in uzak mesafeden kaleye çektiği şut, kaleci Bayram'dan sekerek ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Çotanak

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Temel, Nurettin Dinçer Demir, Barkın Kara

Giresunspor: Ferhat, Sergen, Senghor, Doğan Can (Sainz dk. 56), Oğulcan (Kuwas dk. 84 ?), Murat Cem (Mejia dk. 65), Savicevic, Kadir (Görkem dk. 56), Mert Han (Serginho dk. 56), Faruk Can

Yedekler: Erkan, Bedirhan, Rahmetullah, Şahin, Perez

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Ankaraspor: Bayram, Muharrem (Enes dk. 51), Gökhan, Fatih, Engin (İlhami dk. 63), Recep (Erdal dk. 44), Berk (Doğukan İnci dk. 63), Doğukan, Ali Rıza (Mehmet Burak dk. 46), Oğuzhan, Bahattin

Yedekler: Burak, Halil İbrahim, Mehmet Tuğrul

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Goller: Engin Bekdemir (dk. 18), Bahattin Köse (dk. 53) (Ankaraspor), Vukan Savicevic (dk. 60 ve 90+3), Borja Sainz (dk. 70) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Doğukan Efe (dk. 89) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ünvan (Giresunspor), İlhami Siraçhan Nas (Ankaraspor)

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.