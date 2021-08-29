Giresunspor Trabzonspor Maç Anlatımı

GİRESUNSPOR 0-1 TRABZONSPOR
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
7. dakikada Trabzonspor'un kullandığı korner vuruşunun ardından ceza sahasında bulunan Nwakaene, kalenin yakınından kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
15. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ceza sahasına kestiği ortayı defans uzaklaştırdı, dönen topu önünde bulan Flavio'nun şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.
29. dakikada sol kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında arka direkte boş pozisyonda Zeki Yavru gelişine vurdu, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada sağ kanattan Flavio'nun ceza alanına doldurduğu topa Umut Nayir vurdu, kaleci Uğurcan son anda çizgiden çeldi, dönen topu Alexis Perez tamamladı, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın şutu direkten döndü.
45'İlk yarı sona erdi.
46'İkinci yarı bşladı.
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Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny.
Giresunspor: Okan, Zeki, Aziz, Douglas, Perez, Emre, Pelupessy, Flavio, Serginho, Umut Nayir, Diabate