İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Giresunspor’da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul'un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Hakan Karaahmet başkanlığındaki Giresunspor'un yeni yönetiminde Adem Bıçakçı-Başkan Vekili, Mustafa Tütüncü-Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu, Münir Atamer-Başkan Yardımcısı-Sosyal İşler ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu, Mustafa Oğuzhan Güler-Başkan Yardımcısı, İbrahim İnaç-Genel Sekreter, Ferhat Karademir-Basın Sözcüsü, Gürkan Temür-As Başkan ve Muhasip Üye, Ercan Ayhan - As Başkan ve Taraftar Sorumlusu, Zafer Olgun - As Başkan ve Altyapı Sorumlusu, Tahsin Çoban-Tesisler ve Stadyum Sorumlusu, Ceyhun Ocak-Organizasyon ve Proje Geliştirme Sorumlusu, Fuat Guguloglu-Kaynak Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu, Metin Çoban-Yurtdışı Sorumlusu, Savaş Şahin-Yurtdışı Sorumlusu, Talha Üngördü-Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Mesut Erdoğan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.