Giresunspor'da Alper Uludağ şoku

Giresunspor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, 5 Mart Pazar günü A. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Alper Uludağ'ın yapılan ilk tetkikleri sonucunda sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Mesut Erdoğan



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