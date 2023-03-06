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Giresunspor'da Alper Uludağ şoku

Giresunspor'da Alper Uludağ şoku
Giresunspor'da Alper Uludağ şoku

Giresunspor’un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alper Uludağ’ın sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Giresunspor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, 5 Mart Pazar günü A. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Alper Uludağ'ın yapılan ilk tetkikleri sonucunda sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Mesut Erdoğan
 

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