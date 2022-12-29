Giresunspor'dan 90+5'te altın vuruş!

Maçtan dakikalar
20. dakikada kontratağa geçen Giresunspor'da Bajic, rakipten topu kaparak Sainz'e pasını aktardı. Sainz'in ceza sahasına ortasında top auta çıktı.
24. dakikada sol kanattan Alper'in ceza sahasına ortasında gelişine vuran Sergio, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
45+2. dakikada Sainz, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu iyi yapamayınca top auta çıktı.
52. dakikada Furkan'ın rakip defansın arkasına gönderdiği pası alan Veliu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu yerden ağlara gönderdi. 1-1
90. dakikada sol kanattan pası alan Savicevic çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Günay topu uzanarak kornere çeldi.
90+5. dakikada Sergio, rakip kaleye hızla yaklaşarak pasını gönderdi. Topla buluşan Bajic, topu filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Çotanak
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Deniz Cafer Özaral
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper, Mejia, Görkem (Savicevic dk. 72), Sergio (Doğan Can dk. 90+6 ?), Kuwas (Murat Cem dk. 85 ?), Bajic (Kadir dk. 90+6 ?), Sainz (Rahmetullah dk. 85 ?)
Yedekler: Ferhat, Faruk Can, Talha, Şahin, Oğulcan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gaziantep FK: Günay, Arda, Djilobodji, Kitsiou, Hanousek (Halil İbrahim dk. 83 ?), Furkan (Stankovski dk. 83 ?), Merkel, Maxim, Veliu (Sagal dk. 69), Mustafa (Toşça dk. 90 ?), Figueiredo
Yedekler: Mustafa Burak, Ömürcan, Berkan, Onurhan, Abdulkerim, Mirza
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Sergio Junior (dk. 24), Riad Bajic (dk. 90+5) (Giresunspor), Valmir Veliu (dk. 52) (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Stylianos Kitsiou, Furkan Soyalp, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Ramon Arias, Görkem Sağlam, Borja Sainz, Vukan Savicevic, Alper Uludağ, Brandley Kuwas (Giersunspor)
Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk
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