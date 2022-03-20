Giresunspor'u Antalya durdurdu!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Fernando'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe yapılan ortada Veysel'in kafa vuruşunu Veysel çizgiden çıkardı. Bir süre VAR'la görüşen hakem Mustafa Kürşad Filiz daha sonra gol kararı verdi. 1-0

22. dakikada Silva Machado'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Machado'nun pasında sağ çaprazda meşin yuvarlağı alan Umut Nayir'in, ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden çektiği şut kaleci Boffin'de kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Haji Wright, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden yaptığı vuruşta kaleci Okan gole izin vermedi.

50. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Fernando'nun ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla dışarıya gitti.

62. dakikada Ghacha'nın pasında topla buluşan Doğukan Sinik, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı yerden vuruşta topu uzak köşeye göndererek filelerle buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

67. dakikada Giresunspor'un, VAR incelemesi sonucu kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

80. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşundan yaptığı orta sonucu Luis Adriano'nun kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarıya gitti.

81. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Floranus'un vuruşunda kaleci Okan'dan dönen top, Ghacha'nın önünde kaldı. Ghacha'nın gelişine vuruşunda kaleci Okan yine golü kurtarırken dönen top bu defa penaltı noktası üzerinde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin gelişine yaptığı sert vuruşta top Fernando'nun sırtına çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 3-1

90+4. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in ceza sahası içine yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Naldo topu filelere göndererek maçın sonucunu tayin etti. 4-1

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Cafer Özaral, Murat Altan

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano, Haji

Yedekler: Ataberk, Nuri, Milosevic, Kudriashov, Fredy, Ghacha, Gökdeniz, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendijck

Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Suleymanov, Muhammed Gümüşkaya, Chiquinho, Serginho, Umur Nayir

Yedekler: Onurcan Piri, Gökhan Cörüt, Diabate, Douglas Silva, Sergen Piçinol, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz, Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Veysel Sarı (dk. 5) (Antalyaspor)

Sarı kart: Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Ahmet Serdar Eser – Cafer Eser

