Giresunspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Giresunspor, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ayrıca Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörümüz Hakan Kurt ve eski futbolcumuz Ali Sakal da görev alacak. Kendisine ve ekibine hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz” denildi.

Rıdvan Öztürk



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.