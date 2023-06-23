Giresun'un Duroğlu beldesinde sel: 1 kayıp

Konuyla ilgili bilgi veren Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, şuana kadar selde bir can kaybı yaşanmadığını ancak Çağlayan mahallesindeki bir evde yalnız yaşayan Rıdvan Coşar isimli şahsa henüz ulaşılamadığını söyledi. Çetin, “Vatandaşımız evinde miydi, yok muydu, başka bir yere mi gitti onu araştırıyoruz. Bulunması için çalışma başlatıldı” dedi.

Ahmet Bilge

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