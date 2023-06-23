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Giresun'un Duroğlu beldesinde sel: 1 kayıp

Giresun'un Duroğlu beldesinde sel: 1 kayıp
Giresun'un Duroğlu beldesinde sel: 1 kayıp

Giresun’un merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde etkili olan sel ve su baskınları sırasında Çağlayan mahallesindeki evinde tek başına yaşayan Rıdvan Coşar isimli şahsa ulaşılamadığı ve bulunması için arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Giresun'un Duroğlu beldesinde sel: 1 kayıp - Tıkla İzle

Konuyla ilgili bilgi veren Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, şuana kadar selde bir can kaybı yaşanmadığını ancak Çağlayan mahallesindeki bir evde yalnız yaşayan Rıdvan Coşar isimli şahsa henüz ulaşılamadığını söyledi. Çetin, “Vatandaşımız evinde miydi, yok muydu, başka bir yere mi gitti onu araştırıyoruz. Bulunması için çalışma başlatıldı” dedi.

Ahmet Bilge

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