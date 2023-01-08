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Giresun'un yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı

Giresun'un yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı
Giresun'un yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Yağan kar ile birlikte Giresun’un yüksek kesimlerinde kapanan yollarda İl Özel İdaresi tarafından karla mücadele çalışması başladı.

Meteoroloji tarafından yapılan soğuk ve kar yağışlı hava uyarısının ardından Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Giresun'un yüksek kesimleri de kar yağışının etkisi altında kaldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Camili, Erimez, Kulakkaya güzergahında Giresun İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri ekipleri çalışma başlattı.

Ahmet Bilge
 

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