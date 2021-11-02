Girişimci Anneler Akademisi'nden mezun olan anneler sertifikalarına kavuştu

Avcılar'da ikamet eden ve 0-12 yaş arası çocuk sahibi olan annelerle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitimler tamamlandı. İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gönüllülük esasına dayalı şekilde oluşturulan eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay tarafından; Halkla İlişkiler ve Reklam Eğitimi ve Temel İletişim ve Retorik Eğitimi; Dr. Öğr. Üyesi Sinem Eyice Başev tarafından Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi ve İmaj ve İtibar Yönetimi Eğitimi; Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Koçak tarafından Marka Yönetimi/Markalaşma ve Girişimcilik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Şahin tarafından ise Kriz İletişim Eğitimi ve Liderlik Eğitimi verildi, Arş. Gör. Nevra Üçler Çelikkol ve Arş. Gör. Engincan Yıldız ise Proje Danışma Desteği eğitimleri verildi. 2 ay süren eğitimlere katılım gösteren 14 kadın girişimci sertifika almaya hak kazandı.

Düzenlenen sertifika törenine İGÜ Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kaya, Avcılar Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Kimet Batmaz, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nuran Dağdelen, Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi Sevgican Yeşilırmak ve Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi yetkilileri katıldı.

“Toplumla her türlü işbirliğine hazırız”

Törende konuşma yapan Avcılar Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Kimet Batmaz, kadınlara ve özellikle kadın girişimcilere verilen eğitimin çok değerli olduğunu belirterek projede emeği geçen herkese ve İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyelerine teşekkür etti. ‘Girişimci Anneler Akademisi' projesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nail Öztaş, “Üniversite olarak felsefemiz iş birlikleri yapmak. Üniversiteler artık sadece verdikleri eğitimle veya yaptıkları araştırmayla değil topluma hizmet ile de değerlendiriliyor. Öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle ve üniversitemizin imkânlarıyla içinde bulunduğumuz toplumla her türlü işbirliğine hazırız” ifadelerini kullandı. UBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay ise, Söz konusu projenin başlangıç olacağını belirterek, kadın istihdamının artmasına yönelik birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Sertifika almaya hak kazanan isimler ise şu şekilde:

Adalet Kılıç, Ayşegül Mumcu, Banu Güneş, Bedriye Erdem, Berrin Uğurlu, Derya Talay, Eylem Dede Okur, Ferah Kıray, Gülbin Celaloğlu, Hasret Yılmaz, Mehtap Oğuz, Naciye Yıldırım Zengin, Pakize Bargan ve Sevgi Köse